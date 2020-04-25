25.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Gökyüzünde muhteşem görüntü

Gökyüzünde muhteşem görüntü

Türkiye

Gökyüzünde muhteşem görüntü

11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan yıldızın muhteşem görüntüsü kameraya yansıdı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 22:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde hilal şeklindeki ay ile parlayan bir yıldızın görüntüsü dikkat çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya yansıdı. Ramazan ayının ikinci gününde görülen ay ile parlayan yıldızın görüntüsü doyumsuz bir manzara oluşturdu.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dimdik ayaktayız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1000 TL’lik yardımı kabul etmedi