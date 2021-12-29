Gökyüzünde yürüdü

Brezilyalı Rafael Zugno Bridi (34), memleketi Praia Grande’de inanılmaz bir rekor kırdı. Bridi, yerden 1.8 kilometre yukarıya havalanan 2 sıcak hava balonu arasında gerilen 2.5 santimetre kalınlığındaki ip üzerinde yürüdü. Böylece ‘en yüksek cambaz ipinde yürüyüş’ rekorunun sahibi oldu.

‘ÖZGÜRLÜK HİSSİ İÇİN’

Rekor denemesini ‘özgürlük hissini yaşamak’ için gerçekleştirdiğini söyleyen Bridi “Küçük bir hata felakete neden olabilirdi” dedi. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa 828 metre yüksekliğinde. Bridi ise bu yüksekliğin 1 kilometre üzerine çıkarak yürüyüşünü gerçekleştirdi