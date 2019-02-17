Gökyüzündeki gizemli cisim merak konusu oldu

Parlak cisim saat 23.00 sıralarında Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi'nden görülmeye başlandı.

Tanımlanamayan cisim, gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkatleri üzerine çekti.

UFO MU?

Etrafına verdiği parlaklık ile gözle görülebilen cisim büyük merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar cismin UFO olduğunu öne sürdü.

Kamera ve cep telefonları ile görüntülenen cismin gerçekte ne olduğu konusunda bilgiye ulaşılamadı.