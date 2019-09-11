Daha önce uluslararası arası turnuvalarda gördüğümüz 'Gol Kralı kim olur?' oyunu, 2019-20 sezonu için Süper Lig'de de açık durumda!

İlk 3 haftayı 3 golle geçen Alanyasporlu Papiss Cisse'nin iddaa oranı 5,50 olarak dikkat çekiyor. Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezon ligi 16 golle bitirmişti.

MURIQI VE FALCAO FAVORİ, BURAK YILMAZ PLASE!

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Radamel Falcao, henüz hiçbir lig maçında forma giymemiş, bu sezon henüz resmi bir maçta süre almamış olmasına rağmen 3,50 iddaa oranıyla "ortak" favori.

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan aldığı, 2019 takvim yılı içerisinde oynadığı 26 maçta (kulüp + milli takım) 23 gole katkı veren (17 gol - 6 asist) Vedat Muriqi'nin iddaa oranı da 3,50! Kosovalı golcü ligdeki ilk 3 haftaya 2 gol sığdırmayı başardı...

İşte tüm oranlar:

Radamel Falcao - 3,50

Vedat Muriqi - 3,50

Burak Yılmaz - 4,50

Papiss Cisse - 5,50

Ryan Babel - 10,00

Daniel Sturridge - 15,00

Enzo Crivelli - 20,00

Max Kruse - 20,00

Hugo Rodallega - 20,00

Alexander Sörloth - 50,00

Adis Jahovic - 75,00