Gölcük Belediyesi 13 bin 401 m² arsasını satacak
Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı 13 bin 401 metrekare arsasını satmak için ilan açtı. İlan.gov.tr üzerinden verilen ilana göre satış kapalı teklif usulü yapılacak.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı'ndan "Mülkiyeti Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait; Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mah. 864 Ada, 1 Parselde kayıtlı, arsa vasıflı, 13401,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır" açıklaması yapıldı.
İhale 12/08/2021 tarih Perşembe günü saat 15.00 de Gölcük Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.