Gölcük’te heyelan; yol kapandı, elektrik telleri koptu

Gölcük ile Sofular Mahallesi’ni birbirine bağlayan köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Dün geceden beri devam eden yağışlar nedeniyle yolun üzerine toprak kaydı.

İŞ MAKİNELERİ YOLU AÇTI

Heyelan nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgedeki elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Olaya hemen müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleri ile yolu açtı.

Bölgede yol kenarlarında istinat duvarı olmaması sebebiyle toprak kaymaları yer yer devam ediyor. Kopan elektrik tellerinin onarımı için ise çalışma başlatıldı.

Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)