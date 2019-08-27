Gölcük’te mahalleyi tırtırlar bastı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Şehitler Mahallesi’ni tırtırlar bastı
Gölcük Şehitler Mahallesini tırtıllar basınca mahale sakinleri durumu belediyeye bildirmeleri üzerine mahallede ilaçlama yapıldı.
Fakat ilaçlama yapılmasına rağmen mahalle sakinleri tırtıllardan bir türlü kurtulamadı
AĞAÇLARA DADANDILAR
Her yeri tırtılların sardığını söyleyen mahalle sakini Ali Başa Sevinç "Mahallemizi tırtırlar bastı, evimizin dış cephesini ve bahçedeki ağaçlara dadandılar, ağaçların yapraklarını yediler, binanın cephesinde tırtıl temizlemekten bıktım, yetkililerden tekrar gelip ilaçlamalarını istiyorum, ailemle evin balkonunda oturamaz olduk" dedi.
Kocaeli (DHA)