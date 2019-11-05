Gölde korkutan görüntü... 'Uzak durun' uyarısı yapıldı

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü.

Görenler, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.

Uzak durun uyarısı

2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı.

Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.