Golden Globes 2020 - 77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin 77'ncisinde, TV ve dizi dünyasının en iyileri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 5'inci ve son kez Ricky Gervais'in sunduğu törenle sahiplerine verildi.

Gecenin sürprizi Drama Dalında En İyi Film 1917 olurken, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood hem En İyi Senaryo hem de Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film ödüllerini aldı. Filmin yıldız oyuncularından Brad Pitt de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Biyografi türündeki Judy filmiyle Renée Zellweger En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, yılın favori filmlerinden Joker'in başrol oyuncusu Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. The Farewell filmindeki rolüyle Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu. Yılın Drama Dalında En İyi Dizisi Succession olurken; Fleabag ve Chernobyl diğer kazanan diziler oldu.

Film dalında ödüller:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yönetmen: Sam Mendes, 1917

En İyi Senaryo: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Joker - Hildur Guðnadóttir

En İyi Yabancı Film: Parasite

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

En iyi diziler

Drama dalında en iyi dizi dölünü Succession'ın ve komedi veya müzikal dalında en iyi televizyon dizisi İngiltere yapımı Fleabag'in olurken, HBO yapımı Chernobyl en iyi mini dizi ya da tv filmi ödülünü aldı.