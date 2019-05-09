Golden State'te şok! Kevin Durant yok
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors’ın yıldızı Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle Houston Rockets’a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin kalan maçlarında forma giyemeyecek. NBA’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rockets ile oynanan serinin 5. maçında sakatlanan Durant’in sağ baldırında hafif zorlanma tespit edildiği bildirildi.
ABD’li skorer Durant’in, serinin 6’ncı ve gerekmesi halinde 7’nci karşılaşmalarında görev yapamayacağı belirtildi. Durant’in durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Play-off’larda 35,4 sayı ortalamasıyla oynayan Durant, Warriors’ın Rockets’a karşı 104-99 kazandığı ve seride 3-2 öne geçtiği maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edememişti.