Türkiye Göle’de bir köy daha karantinaya alındı

Göle’de bir köy daha karantinaya alındı

Türkiye

Göle’de bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Koyunlu köyü, bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karantinanaya alınan köy sayısı 8’e yükselen Göle’de yapılan denetimlere Vali Hüseyin Öner de katıldı.

26 Mart 2021, Cuma 19:57 Son Güncelleme:
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Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle ilçenin Koyunlu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar kapatılırken, Göle ilçesinde karantina altına alınan köy sayısı 8´e yükseldi.

VALİ İLÇEDE DENETİM YAPTI, HALKI TEK TEK UYARDI

Koronavirüs risk haritasında, turuncu kategoride ’yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Ardahan’da, son verilere göre vaka artışı sonrası denetimler sıkılaştırıldı. Vali Hüseyin Öner, vaka sayılarında artış gösteren Göle ilçesindeki denetimlere bizzat katıldı. Esnafı tek tek gezen ve vatandaşları uyaran Vali Öner, kontrollü normalleşmenin yaşandığı bu süreçte herkesin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. Vali Öner, herkesin vicdani sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)

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