Türkiye Gölet faciası! 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Gölet faciası! 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Türkiye

Gölet faciası! 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Konya'da Manas Göleti'nde kaybolan Muhammet Aslan'ın (16) cansız bedeni İtfaiye Su Altı ve Üstü Arama ekibi tarafından sudan çıkartıldı.

20 Nisan 2021, Salı 21:45 Son Güncelleme:
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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Manas Göleti'nde meydana geldi. Gölette bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ile İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama ekibi sevk edildi. Dalgıçlar, gölette yaptığı aramada Muhammet Aslanın cansız bedenine ulaştı.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Adem YILDIZ/KONYA(DHA)

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