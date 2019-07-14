Gölete giren genç kayboldu

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Örenbel köyünde yaşayan Bedirhan Baytamur (17) ve Osman Doruk (17), serinlemek için köydeki gölete girdi.

Baytamur, bir süre sonra gölette gözden kayboldu. Bunun üzerine Baytamur’un yanında bulunan Doruk, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AFAD OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Gümüşhane AFAD ekipleri Baytamur’a ulaşmak için çalışma başlattı. Sulama göletinde kaybolan 17 yaşındaki gencin aranması için Erzurum’dan dalgıç ekipler de çağırıldı.

GÜMÜŞHANE (AA)