Gölette boğulan 3 çocuk yan yana defnedildi

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından Göksun ilçesine bağlı kırsal Gücüksu Mahallesi’ne getirilen Ceylin (10) ve Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden’in (8) cenazeleri, babaevlerine götürüldü. Helallik alınmasının ardından çocukların cenazeleri mahalle mezarlığına getirildi.

Burada ikindi vakti düzenlenen törene, çocukların aileleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve vatandaşlar katıldı. Ceylin ve Vahap Bolat ile Alperen Özden, İlçe Müftüsü Şükrü Safa’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

AA