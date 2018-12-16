Gölette kaybolan adam bulunamadı

Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybederek göle düşmüştü.

Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin gece geç saate kadar yaptığı arama çalışmalarında adama ulaşılamamıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Bugün sabahın ilk ışıkları ile bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmalarına devam etti. 25 saat süren arama çalışmaları bugünlük sona ererken, arama çalışmalarına Ankara'dan gelecek Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri de katılacak.

SAMSUN (İHA)