Türkiye Göletten kahreden haber geldi! Genç Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı

Göletten kahreden haber geldi! Genç Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

Göletten kahreden haber geldi! Genç Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı

Burdur’da baraj göletinde kaybolan şahıs polis kurbağa adamlar tarafından bulundu. Cansız bedenine ulaşılan şahsın 20 yaşındaki Ahmet Özcan olduğu tespit edildi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 00:45 Son Güncelleme:
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Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Yetmiş Evler Mahallesi’nde bulunan Onaç Barajı’ndan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baraj göletine sohbet etmek amacıyla giden gençlerin su içerisinde birinin çırpınışlarını gördükleri ve sonra kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gençlerin tarifi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar, tarif edilen bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışması kısa sürede sonuç vererek, kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde baraj göletinde boğulan kişinin 20 yaşındaki Ahmet Özcan olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Acılı haberi alır almaz olay yerine koşan aile üyelerinin feryatları yürekleri sızlattı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Özcan’ın intihar ettiği ihtimal üzerine duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BURDUR (İHA)

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