Golf sahaları bir anda dolu ile kaplandı

Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle golf ve futbol sahaları beyaza bürünürken, herhangi bir zararın oluşmadığı öğrenildi.

Serik ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yağan dolu etkili oldu.









Kadriye ve Belek Mahallelerinde yemyeşil golf sahaları adeta beyaza büründü.

Yerde dolu birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise bu doğa olayı sonrası o anları cep telefonu ile kaydetti.

Havanın soğuk olması ile erimeyen dolunun, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm golf sahalarını beyaza bürümeye devam ettiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağışın, bölgede herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

İHA