‘Gölge öğretmen’ uygulaması kısa sürede hayata geçecek

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu, altı aylık çalışmasını tamamladı. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, çalışmalarını anlattı. Çelik, anne ve babası ölünce maaşlarının kız ve erkek çocuklarına verilmesi için düzenleme yapılacağını belirtti. Çelik konuşmasında Down sendromu ve otizm alanında nitelikli eğitimin önemini vurguladı.

Otizm hakkında bilgiler veren Çelik “Otizm dünyada ve Türkiye’de de 59 doğumda 1 görülüyor. Önemli olan erken tanı, erken müdahale, erken eğitim. Önceden aileler ‘bu çocukta bir anormallik var’ diyor dışarıya söyleyemiyordu. Türkiye’de sosyal güvenlikte bazı haklar getirildikten sonra aileler RAM’lara gitmeye başladı” dedi.

Gölge öğretmen konusunda talep büyük

Kaynaştırma eğitimine gelen yoğun talep üzerine çalışmaların başladığını belirten Çelik, “Dünyada, ‘bu çocuklar, normal çocuklarla okursa daha çok gelişir’ demiş. Buna kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi deniyor. “Mucize Doktor” dizisi bile çok faydalı oldu. Milli Eğitim, Aile ve Sağlık bakanlıkları ve YÖK’e gittik. Kaynaştırma eğitiminde ‘gölge öğretmen’ talebi yoğun vardı. Bakan Bey ona ‘kolaylaştırıcı kişi’ diyor. Bunu gündemlerine aldılar ve hayata geçirilecek. Çocuğa ve aileye danışmanlık yapacak, gerekirse derse de girecek. Bunu bakanlık belirleyecek. Özel eğitim öğretmeni açığımız var, bunu YÖK’e aktardık” ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasının devamında, “Üniversiteye giden çocukların artması talebimiz oldu. E-KPSS’ye ilişkin önerilerimiz oldu, ayrı sorular sorulması yönünde. Hangi soruların sorulmaması için örnekler verdik. Onlar da ÖSYM ile çalışacaklar. Bu çocuklarımız için alanlar belirlemek lazım. RAM’lar çocuğun sağlık ve eğitim yönünü belirliyor. Şimdi yeni modelde çocuğun mesleğini de yönlendirmesini öneriyoruz” açıklamasını yaptı.

Engelsiz Veri Bankası müjdesi

Engelliler ile ilgili emeklilik konularına da değinen Çelik, “Emeklilik haklarıyla ilgili bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda bir koordinasyon merkezi oluşturulması gibi önerimiz var; engellilerle ilgili olarak. Kırşehir, Konya, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Trabzon’u ziyaret ettik. Konya, Kayseri, Kocaeli ve İstanbul’a istihdam nedeniyle gittik. İstihdam için sözler verdiler. Kocaeli’nde tüm engelli grupları tespit edilmiş, adına Engelsiz Veri Bankası denmiş. Bu modeli Cumhurbaşkanımıza da önereceğiz. Tüm illere Engelsiz Veri Bankası kurulmasını önereceğiz” dedi.

Aksaray’daki okul pilot okul olabilir

Gölge öğretmen uygulaması geçen ay Aksaray’da otizmli öğrencilerin velileri ve diğer çocukların velileri arasında yaşanılan gerginlik ile gündeme gelmişti. TBMM okulda yaşanılan gelişmeler sonrası inceleme başlamıştı. Konu hakkında o dönemde de açıklama yapan Kemal Çelik, okula giderek incelemede bulunmuş ve Komisyon üyesi milletvekilleri ile otizmli çocukların anneleri ve diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. TBMM Heyeti Başkanı Kemal Çelik yaptığı açıklamada “Öğrencilerimiz aynı okulda devam edecek. Okul bir pilot okul olabilir. Bunu Milli Eğitim Bakanımız ile konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Gölge öğretmen nedir?

Gölge öğretmenler, genellikle psikoloji ve çocuk gelişimi mezunu kişilerden oluşuyor. Aileler, çocuklarına seçtikleri gölge öğretmenlerin ücretlerini kendileri ödüyor. Ama okulda görev yapmalarıyla ilgili son kararı okul yönetimi veriyor. Türkiye’de bu konuda yasal bir uygulama yok. Okul idaresi istemezse gölge öğretmeni kabul etmeyebiliyor. Aileler bu nedenle gölge öğretmen konusunun yasalaşmasını ve ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep ediyor.