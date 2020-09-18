Gölge oyunu nedir? Gölge oyunu nasıl oynanır?

Bir çoğumuz çocukluğumuzda elle yapılan gölge oyununu hatırlayacaktır. İşte bu eğlenceli oyunu televizyonda gördüğümüzde yapmaya çalışırdık. Gölge oyunlarından bir diğeri de Gelenekselliğini hiçbir zaman yitirmeyen Karagöz ve Hacivat’tır. Karagöz Hacivat bilinen en eğlenceli gölge oyunlarından biridir. Ancak elle yapılan ışık ve gölge kavramlarıyla oynanan gölge oyununun tekniklerini bilmek gerekir.

Ayrıca fen etkinliği olarak ışık ve gölge kavramları üzerinde durabilirsiniz. Işık kaynağımızın önüne herhangi bir nesne koyduğumuzda kaynağın tersi istikametinde oluşan karartıya gölge denir. Gölgenin koyu rengini etkileyen etmenlerse, nesnenin saydamlık derecesi ve ışık kaynağının şiddetidir. Gölgenin boyutunu belirleyen ise ışık kaynağının açısıdır. Gölgenin büyüklüğü ise nesnenin ışıkla perde arasındaki gidiş gelişleriyle değişir. Eğer ışığa yaklaşırsa perdede ebatı büyür, uzaklaşırsa ebatı küçülür.





Fotoğraf kynk: blog.estefi.machado











