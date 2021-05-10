TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapan Erdem Tepegöz'ün yeni filmi "Gölgeler İçinde", festival yolculuğuna devam ediyor.

Geçen ay Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde başrol oyuncusu Numan Acar ile "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan yapım, mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen South East European Film Festivalinde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.

GÖLGELER İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği film, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Çekimleri Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.