Gomis'in parasının yarısı gitti!

Gomis’i 6 milyon Euro’ya satan ve forvetsiz kalan Galatasaray, Porto’ya yenilince 2.7 milyon Euro’dan oldu. Kaçan goller “Gomis olsaydı kazanırdık” dedirtti.

05 Ekim 2018, Cuma 08:04
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Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları yönetimi gösteriyor. Gol kralı Gomis'i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satan Sarı- Kırmızılılar, beklenen transferleri yapamamıştı. Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca çok büyük bir sıkıntı yaşandı.

7 NET GOL FIRSATI HARCANDI

Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.

9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA

Galatasaray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak.

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