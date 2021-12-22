Gömlek yakasındaki lekeler nasıl çıkar?

Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen kıyafetlerden biri olan gömlekler, doğru temizlenmezse manşet ve yakalarında kalıcı veya zorlu hale gelebilir. Peki, gömlek manşet ve yakasındaki lekeler nasıl çıkar? A'dan Z'ye gömlek temizliği...

GÖMLEK YAKASINDAKİ LEKELER NASIL ÇIKAR?

GÖMLEK YAKALARININ SİRKE İLE TEMİZLİĞİ

Temizlik alanında gerek çamaşır gerekse ev temizliğinde adını sık sık duyurmaya başlayan sirke, gömlek yakaları konusunda da imdadınıza yetişecek. Uygulama için ihtiyacınız olan şey sadece bir çay bardağı kadar sirkeden ve aynı ölçüde sudan ibaret. İlk olarak sirkeyi ve suyu bir kabın içinde karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı, gömleğin yakalarını ıslatın. Bu şekilde 2 saat kadar bekletin ve ardından klasik çamaşır yıkama yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayın. Kuruduğunda lekenin tamamen kaybolacağını göreceksiniz. Aynı uygulamayı gömleklerin bilek kısmında da kullanabilirsiniz.

GÖMLEK YAKALARININ LİMON İLE TEMİZLİĞİ

Son zamanlarda sirke ile birlikte revaçta olan limon, temizlik konusunda yine çok yardımcı olan malzemelerden bir tanesidir. Limonun özellikle yağ çözücü özelliği bilinir. Yakada oluşan kirin büyük oranı da zaten saçlardan ve ensedeki tüylerden bulaşan yağ dokularıdır. İyi bir yağ çözücü olmasına ek olarak etkili bir beyazlatıcıdır da. Ancak limonu denerken dikkatli olmalısınız ve ilk etapta gömleğin görünmeyen bir kısmında deneyin. Gömleğe zarar vermediğinden emin olduktan sonra yaka kısmına, sıkılmış limon suyunu sürün ve yarım saat kadar bekletin. Ardından çamaşır makinesinde normal yönergelerle yıkayabilirsiniz.

KİMYASAL ÜRÜNLERLE GÖMLEK YAKASI TEMİZLİĞİ

Doğal yöntemleri denedikten sonra lekenin çıkmadığını fark ederseniz; bir de kimyasal ürünleri deneyebilirsiniz. Bunun için mutfak yağ çözücülerinden, bulaşık deterjanlarından ve şampuanlardan faydalanabilirsiniz.

İlk olarak mutfaklarda kullanılan yağ çözücülerle şansınızı deneyebilirsiniz ama renk açıcı özellikleri olduğundan dikkatli olmalısınız. Gömlek yakasına 2 kez yağ çözücü sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin ve ardından bulaşık deterjanı ile çitileyin. Bu şekilde de yarım saat bekletin ve ardından çamaşır makinesinde, makine deterjanı kullanarak yıkayın. Yağ çözücü ve bulaşık deterjanı, yaka kirinizin temeli saçlardan oluşan yağlar ise daha etkili olacaktır.

İkinci bir seçenek olarak saç şampuanlarını deneyebilirsiniz. Şampuanlar neticede vücut yağını çözebilmek için üretilmişlerdir. Yaka kiri de ya vücut yağından ya saç yağından meydana gelir. Gömlek yakasına, bir miktar şampuan döktükten sonra ister parmağınızla ister kullanılmayan bir diş fırçasıyla ovalayın. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra çamaşır makinesinde deterjan kullanarak yıkayın.

LEKE ÇIKARICILAR İLE GÖMLEK YAKASI TEMİZLİĞİ

Piyasada leke çıkarıcı olarak satılan ve tanıtımlarında özellikle gömlek yakası temizliğine vurgu yapılan ürünler, gömlek yakası lekelerinde başarılı olabilmektedir. Bu ürünlerden alıp, leke üzerine döktükten sonra içerisinde verilen aparatla ya da aparat yoksa yine diş fırçasıyla ovalayın. Durulama işlemi yapmadan çamaşır makinesinde deterjan ile yıkayabilirsiniz. Buna ek olarak doğrudan çamaşır makinesinin içine koyularak ya da deterjan gözüne ilave edilerek kullanılan deterjanla birlikte etki eden leke çıkarıcılar da işinize yarayabilir. Ancak unutmayınız ki bekleyen lekelerin giderilmesi çok daha zor olacaktır. Bu nedenle böyle lekeleri olan gömlekleri gerekli uygulamayı yapıp hemen yıkamanızda yarar vardır.



