Gonca Vuslateri: Sezen albüm yap diyor ama ben haddimi biliyorum
Oyuncu Gonca Vuslateri, hem tatil hem de iş için Bodrum'a gitti. Söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait bir single çıkardığını ancak pandemi nedeniyle şanssızlık yaşadığını belirten Vuslateri, mütevazi konuşup "Müzik konusunda haddimi biliyorum" dedi.
31 Temmuz 2020, Cuma 13:55 Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri, Bodrum'da sahne alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Müzisyen bir aileden geldiğini ifade eden Vuslateri, ayrıca Sezen Aksu'nun kendisine albüm yapmasını tavsiye ettiğini anlattı. Vuslateri şunları söyledi:
İlk defa pandemi boyunca sustum, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Single çıktı pandemide, sevgili Sezen Aksu ile yaptığımız çalışma, söz beste ona ait. İlk defa şarkıyı canlı söyleyeceğim. Çok güzel yorumlar alıyorum biraz havalara soktu beni 'Albüm yapsan mı?' diye ama haddimizi de bilmek lazım. Müzikal olsa daha keyifli olur diye hayallerim var müzikle hep iç içe benim hayatım, müzisyen bir ablanın kardeşiyim. Sezen Aksu'suz bir Türkiye düşünülebilir mi?
Seçkin Şenvardar
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