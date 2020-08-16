Magazin Gonca Vuslateri: Turp gibiyim ama ödüm de patladı!

Gonca Vuslateri: Turp gibiyim ama ödüm de patladı!

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Gonca Vuslateri: Turp gibiyim ama ödüm de patladı!

Gonca Vuslateri sosyal medya hesabında besin zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

16 Ağustos 2020, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Oyuncu önceki gün hastanede çekilen bir karesini Instagram hesabında paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Vuslateri o karesinin altına şunları yazdı:

“Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece. Turp gibiyim ama ödüm de patladı! Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin.”


https://www.instagram.com/p/CD5kcUuAyE6/



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