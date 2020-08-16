Gonca Vuslateri: Turp gibiyim ama ödüm de patladı!

Oyuncu önceki gün hastanede çekilen bir karesini Instagram hesabında paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Vuslateri o karesinin altına şunları yazdı:

“Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece. Turp gibiyim ama ödüm de patladı! Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin.”



















