Gonca Vuslateri: Turp gibiyim ama ödüm de patladı!
Gonca Vuslateri sosyal medya hesabında besin zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.
16 Ağustos 2020, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Oyuncu önceki gün hastanede çekilen bir karesini Instagram hesabında paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Vuslateri o karesinin altına şunları yazdı:
“Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen datlu bir gece. Turp gibiyim ama ödüm de patladı! Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin.”
https://www.instagram.com/p/CD5kcUuAyE6/
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