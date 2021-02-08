Gonca Vuslateri: Varsa yoksa Hakan

2020’nin son günlerinde Hakan Altun ile kısa bir aşk yaşayan Gonca Vuslateri geçen akşam köpeğiyle Cihangir’deydi. Oyuncu muhabirlere “Tutturdunuz Hakan da Hakan. Hiç geçmiş olsun diyen yok. Sevgili babacığım kalp krizi geçirdi, kimse sormadı. İki stent takıldı. Çok şükür şimdi iyi. Varsa yoksa Hakan. Hayatta daha önemli şeyler var” dedi.



