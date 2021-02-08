Magazin Gonca Vuslateri: Varsa yoksa Hakan

Gonca Vuslateri: Varsa yoksa Hakan

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Gonca Vuslateri: Varsa yoksa Hakan

Geçtiğimiz aylarda Hakan Altun ile kısa bir aşk yaşayan Gonca Vuslateri'den muhabirlere Hakan Altun tepkisi: “Tutturdunuz Hakan da Hakan. Hiç geçmiş olsun diyen yok." Ali KESER / POSTA

08 Şubat 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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2020’nin son günlerinde Hakan Altun ile kısa bir aşk yaşayan Gonca Vuslateri geçen akşam köpeğiyle Cihangir’deydi. Oyuncu muhabirlere “Tutturdunuz Hakan da Hakan. Hiç geçmiş olsun diyen yok. Sevgili babacığım kalp krizi geçirdi, kimse sormadı. İki stent takıldı. Çok şükür şimdi iyi. Varsa yoksa Hakan. Hayatta daha önemli şeyler var” dedi.

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