Başrollerini Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi türündeki ‘Her Şey Dahil’ filminin Datça’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. İlk kez aynı projede yer alan Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri, filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak’ta bulunan bir stüdyo bir araya geldi. Eğlenceli geçen çekim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, film hakkında konuştu. Röportaja, Gonca Vuslateri’nin sahne kıyafetleri nedeniyle kadın sanatçılara yaptığı eleştirilerden dolayı gündeme gelen izzet Yıldızhan’a yaptığı gönderme damga vurdu.

“GONCA TAM BİR KOMEDYEN”

Filmin çekim sürecinden bahseden Gürgen Öz, çok eğlenceli bir set geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Filmi Datça’da çok eğlenerek çektik. Gonca ile çok uzun süredir haberleşiyorduk. ‘Ya bir proje denk gelse çalışsak’ diye. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Keza beni sette de çok güldürdü. Karavanda mezdekelerle, Gonca’nın dansları, esprileriyle geçti. Biz çok eğlendik, seyircinin de eğleneceğini biliyoruz. Türkiye’de kadın komedyen, aktrisler bir yana fakat komedyen anlamında Gonca tam bir komedyen. Ama bunu sektör, siz bilmiyorsunuz. Bunu gösterebilmek için bir zemin, platform lazım. Biz film çekimlerindeyken karavanda, sette bir şovlar, bir hikayeler, bir stand-uplar böyle bir şey yok. Ben o kadar esprili bir insanımdır ortamı bıraktım. Hala da kendisi beni bazı garip mesajlarla güldürüyor. Gün içinde sesli mesajlar atıyor. Gonca Vuslateri bir komedyen yeteneği” diye konuştu.

Gonca Vuslateri, partneri Gürgen Öz’ün sözlerine atıfta bulunarak “Mezdeke performansım Gürgen için hatta eşi Emily için yapılmış bir danstı. Gerçekten çok eğlenceli bir set oldu. Bizde senaryoyu o kadar sevdik ki kendimizden bir şeyler ekledik. İki tane aynı frekansta buluşan oyuncularla set eğlenceye dönüşüyor” diye konuştu.

GONCA VUSLATERİ’NDE İZZET YILDIZHAN’A GÖNDERME

Gonca Vuslateri, İzzet Yıldızhan’ın kadın sanatçılar Gülşen ve Hadise’nin sahne kıyafetleri hakkında yaptığı yorumları eleştirmişti. Sosyal medya hesabından ‘Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek’ yazan Gonca Vuslateri, röportaj sırasında ünlü türkücüye montlu göndermede bulundu. Bir muhabir, elindeki montu Gonca Vuslateri’nin sırtına atarak “İzzet beyin yanından geliyoruz, giyersiniz” şeklinde espri yaptı. Montu tersten giyerek kafasına geçiren Vuslateri de “Böğrüm gözüktü biraz. Çok güzel bir projeydi. Çok usturuplu giyindik.” sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

Afiş çekimleri sırasında Gonca Vuslateri’yi annesi Züleyha Ertan’da yalnız bırakmadı. İkili, gazetecileri poz verdi.











