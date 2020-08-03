Magazin Gonca Vuslateri'nin küvet pozuna Seda Sayan'dan olay yorum

Gonca Vuslateri'nin küvet pozuna Seda Sayan'dan olay yorum

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Gonca Vuslateri'nin küvet pozuna Seda Sayan'dan olay yorum

Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

'Resmi kim çekti Gonca?'

Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören Seda Sayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.

'Terlik geliyor terlik'

Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.


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