Goncagül Sunar Bir Litre Gözyaşı’nda

﻿﻿﻿﻿Başarılı oyuncu dizide Figen (Sanem Çelik)'in en yakın ve iş arkadaşı Suna Aksu karakterine hayat verecek. Hayat dolu ve renkli bir karakter olan Suna, Figen’in en büyük destekçisi.

Goncagül Sunar; "Bir Litre Gözyaşı, özellikle uyarlanış biçimini çok beğenerek kabul ettiğim bir senaryo oldu. Suna hayatta birçok şey yaşamış yaşadıklarını sindirmiş, hayat enerjisinden bir şey kaybetmemiş pozitif, neşeli, merhametli, aşk dolu bir kadın. Figen için eşi bulunmaz bir dost. Bu hikayeyi tüm ebeveynler seyretmeli. Hayatın getirdiklerine karşı güçlü kalmak, en sade dille anlatılıyor." dedi.

PAZAR AKŞAMI BAŞLIYOR!

Bir Litre Gözyaşı, ilk bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D'de!

BİR LİTRE GÖZYAŞI BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANI