Magazin Gönül Dağı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramazan canlı canlı mezara giriyor

Gönül Dağı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramazan canlı canlı mezara giriyor

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Gönül Dağı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramazan canlı canlı mezara giriyor

Gönül Dağı 35. yeni bölüm fragmanı, 9 Ekim akşamı TRT1 ekranlarında kahkaha rüzgarlarının eseceğinin haberini veriyor. Diğer yandan Dilek ile Halime arasındaki gerginlik zirveye çıkarken, Gülsüm hocanın da olaya şahit olması Dilek’in zor bir durumda kalmasına neden oluyor. İşte, Gönül Dağı’nın 35. bölüm fragmanı…

09 Ekim 2021, Cumartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Gedelli’de yaşayan üç amcaoğlu ve çevresindekilerin samimi ve sıcak hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı, 35. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yayınlanan fragmanda, Ramazan, Remziye teyzenin cenazesinin olduğu tabutu kaybedince hem heyecanlı hem de komik olaylar birbirini izliyor. Bununla birlikte, Halime ile yaşanan gerginliğin Dilek ile Taner’in ilişkisine darbe vuracağa benziyor. İşte, yeni bölümde yaşanacaklara ilişkin ipuçları veren Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı…


GÖNÜL DAĞI’NIN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çiçeği burnunda anne-baba Cemile ve Veysel, ebeveynlik sürecinde hem heyecan verici hem de biraz gergin günler yaşıyor.

Bebeğin kasabaya gelmesi de herkeste bir sevince neden oluyor.

Halime’nin herkesin içinde Dilek’e Elif diye seslenmesi ise Dilek’te bardağı taşıran son nokta oluyor. Halime’ye kendine karşı olan tavırlarının nedenini sert bir dille soran Dilek, Halime’den hiç beklemediği ve aynı sertlikteki bir yanıt alıyor. Ancak Gülsüm hocanın tüm bu olanlara şahit olması, Dilek ve Taner ilişkisinin daha da zor bir hale gelmesine neden oluyor.

Ramazan ise Remziye teyzenin ölümünün ardından kolları sıvıyor. Tabuta koyulan cenazeyi götüren Ramazan yolda tabutu düşürünce olay tam bir çıkmaza dönüşüyor. Cenaze günü bu olaydan bir çıkış yolu bulmaya çalışan amcaoğullarını ise daha da heyecan dolu anlar bekliyor…

İŞTE GÖNÜL DAĞI'NIN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramazan, Asuman’ın kendini yarı yolda bırakması üzerine kasabayı terk etme kararı alır, tam yola koyulmuşken Ciritçi Abdullah karşısına çıkar. Ciritçi Abdullah’ın meşhur yolculuğu bu sefer Ramazan ile gerçekleşir ve yolculuğun sonunda Ramazan’ın kesin kararı belli olur.

Zahide ise annesi Halime ile Taner’in nişanlısı Dilek arasındaki buzları eritmek için kolları sıvar. Bu sırada Dilek de Zahide ile iş birliği yapar ve Halime’nin gözüne girmeye çalışır. Sefer ise ihaleyi kaybedince iş aramaya başlar.

 


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