Magazin Gönül Dağı dizisi izleyenlerine müjde!

Gönül Dağı dizisi izleyenlerine müjde!

Magazin

Gönül Dağı dizisi izleyenlerine müjde!

TRT 1’in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nın yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

31 Ağustos 2021, Salı 22:54 Son Güncelleme:
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Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanarak olayları o kişinin penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerle harmanlanmış samimi senaryosuyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon çekimlerine İstanbul’da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar’da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru da "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.

Amcaoğullarının girişimcilik maceraları devam edecek

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Dizide amcaoğullarının girişimcilik maceraları her bölümde farklı sürprizlerle izleyenlerle buluşacak.

Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı dizide Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

AA

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