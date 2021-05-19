Magazin Gönül Dağı dizisinin sezon finali ne zaman?

Gönül Dağı dizisinin sezon finali ne zaman?

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Gönül Dağı dizisinin sezon finali ne zaman?

TRT1 ekranında bu sezon en çok sevilen dizilerden birisi de kuşkusuz Cumartesi akşamlarının neşeli ve zaman zaman da duygusallığı ile öne çıkan yapımı Gönül Dağı… Anadolu insanının güzelliklerini ortaya dökmesi ile öne çıkan dizinin sezon finaline de az kaldı…

19 Mayıs 2021, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Gönül Dağı dizisinin şimdiye kadar 28 bölümü yayınlandı ve çok da başarılı sonuçlar aldığını görüyoruz. Cumartesi akşamları reytinglerin birincisi olmayı başaran Gönül Dağı’na son dönemde Kardeşlerim isimli atv dizisi kafa tutmaya çalışıyor. Tüm kişiler kategorisinde zaman zaman da Kardeşlerim öne geçerek birinci oluyor.

Gönül Dağı dizisinin tüm kategorilerde çok güçlü bir izleyici kitlesi oluştu. Dizinin hayranları her hafta Cumartesi akşamları, TRT1 ekranının başına geçerek biraz da geçmişten, çocukluklarından hatıraların benzerini izlemekten memnun.

Gönül Dağı dizisine veda vakti de yaklaştı. Dizi yaz arası verecek. Eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması beklenen dizi, 30. bölümü ile birlikte ara veriyor.

22 Mayıs Cumartesi akşamı 29. bölümü yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisi, önümüzdeki hafta ise vedaya hazırlanıyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin 30. ve sezon finali bölümü 29 Mayıs Cumartesi akşamı ekranda olacak.


Gönül Dağı dizisinin 29. bölüm fragmanını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

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