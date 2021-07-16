Magazin Gönül Dağı 'Kurban' özel bölüm çekimlerinin kamera arkasından renkli anlar!

Gönül Dağı 'Kurban' özel bölüm çekimlerinin kamera arkasından renkli anlar!

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Gönül Dağı 'Kurban' özel bölüm çekimlerinin kamera arkasından renkli anlar!

Her bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın oyuncuları Kurban Bayramı için çekilen özel bölümde sette renkli kareler oluşturdu.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Gönül Dağı’nın Kurban Bayramı’nda 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek Gönül Dağı “Kurban” özel bölümü çekilirken de keyifli ve eğlenceli saatler geçiren, espriler yapan oyuncular, zaman zaman kamera arkasına geçti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gönül Dağı “Kurban”da maceralı evlilik öyküsü anlatılan Cemile (Nazlı Pınar Kaya) ve Veysel (Semih Ertürk) düğün sahnesi sonrası kamera arkasına geçerek ekip arkadaşlarına sürpriz yaptı. Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ise esprileriyle ekibi gülmekten kırıp geçirdi. Günşıl (Gülhan Tekin), Zahide (Ecem Özkaya) ve Ağıtçı Hüseyin (Erdal Cindoruk) ise yaptıkları şakalarla bu özel bölümde de setin eğlence kaynağı oldular.  

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