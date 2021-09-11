Magazin Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, hangi ilde?

Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, hangi ilde?

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Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, hangi ilde?

Gönül Dağı, ikinci sezonu ile yeniden TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Bozkırın ortasında tüm imkansızlıklara rağmen icat yapan amcaoğullarının hikayesinin anlatıldığı dizi ilgiyle izleniyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, hangi ilde?

11 Eylül 2021, Cumartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Gönül Dağı’nda Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlu, zehir gibi kafaları ve azimleriyle kasabalarında hayali bile kurulmayan icatlara imza atıyor. Gedelli halkının sıcak hikayesinin anlatıldığı dizi farklı hikayesi kadar çekildiği yerler de merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, hangi ilde?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer pek çok kişi tarafından Yozgat olarak biliniyor. Çünkü, dizide kullanılan araçların plakalarında Yozgat’ın plaka numarası olan 66 yazıyor.

Ancak Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GEDELLİ NEREDE, HANGİ İLDE?

Gönül Dağı dizisinin hikayesinin geçtiği Gedelli beldesi Eskişehir'de bulunuyor.

 

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