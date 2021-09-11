Gönül Dağı yeni sezonda neler olacağı aylardır merak ediliyor. Sezon finalinde amca oğulları düğün için tüm icatlarının patentini satmış, Dilek’in tayini İstanbul’a çıkmış ve Zahide’nin düğün gününde çıkan yangın herkesi üzmüştü. İşte, Gönül Dağı ikinci sezon fragmanı ve yayın tarihi…

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 11 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor.





GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, Ramazan ve Veysel icatların ellerinden gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine döner. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışır. Diğer yandan İstanbul’da olan Dilek, Taner’i de yanına almak için ona bir iş bulur.

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman’la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır.

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey’in ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sefer ve Zahide’nin düğün zamanı geldiğinde, tüm kasaba el birliğiyle düğüne hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan tüm sorunlar için yine amcaoğulları kolları sıvar. Para bulabilmek için tüm icatları satan Taner, Veysel ve Ramazan bu sorunu da çözer. Ancak herkes, Fikret’in düğün gününde bir olay çıkarmasından korkmaktadır. Sonunda beklenen olur ve Sefer’in ailesinden kalan ev düğün gününde yanar.

Diğer yandan Dilek’in şirketi Gedelli’deki gidişattan memnun değildir ve onu yeniden İstanbul’a çağırır. Asuman ise KPSS’den yüksek bir puan alır ve artık başka bir şehir atanması an meselesidir.