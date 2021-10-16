TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Dilek’in eski nişanlısı Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş diziden ayrılmıştı. Sonrasında ise Ramazan’ın büyük aşkı, belediye başkanının kızı Asuman, Hazal Çağlar, diziye veda etti. Ancak kadroya katılan yeni isimler, heyecanın artmasına neden oldu…

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterinin gitmesiyle Ramazan’ın en yapacağı merak edilmeye başlamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise, Miss Turkey finalistleri arasında yer alan ve 2018 Best Model Of Turkey 2.’si Buse Orcan diziye Asya karakteri ile katılacak.

Çekimleri Eskişehir’de gerçekleşen ve Yazar Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinden uyarlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosu birbirinden renkli karakterlerle genişlemeye devam ediyor. Gönül Dağı’nın yeni bölümlerinde Mezarcı İlyas ve ailesinin de hikayeye yeni bir heyecan katması bekleniyor. Mezarcı İlyas’ın kızını canlandıracak Asya’nın Ramazan’la karşılaşmasıyla da dizinin saf aşığı Ramazan’ın Asya’ya aşık olup olmayacağı merak konusu oldu.

BUSE ORCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Buse Orcan henüz 19 yaşında ve Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi. 1,77 boyunda olan güzel oyuncu 2018 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında 2. olurken, 2019 yılında da derece kazandı.

GÖNÜL DAĞI’NIN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Taner Gülsüm öğretmenin yüzüğü geri vermesiyle büyük bir yıkım yaşar. Hayatı boyunca hayalini kurduğu Dilek’in kendini bırakıp gitmesinin acısıyla annesinin karşısına çıkan Taner, büyük bir karar alır. Dilek de annesinin ısrarıyla bir yolculuğa çıkar.

Muammer Kenan’ı akşam yemeğine davet eder. Ancak Veysel’in eve geç gelmesi ve o gece evde yaşananlar da çok büyük olayların başlangıcı olur.

Asuman’ın kasabayı terk etmesinin ardından Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışına giren Günşıl ve Hüseyin oğullarını yeni bir maceraya sürükler.

Diğer yandan son zamanlarda yalanan olaylar nedeniyle Ciritçi Abdullah bütün ailenin bir araya geldiği bir toplantı düzenler.

GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçeği burnunda anne-baba Cemile ve Veysel, ebeveynlik sürecinde hem heyecan verici hem de biraz gergin günler yaşar. Bebeğin kasabaya gelmesi de herkeste bir sevince neden olur.

Halime’nin herkesin içinde Dilek’e Elif diye seslenmesi ise Dilek’te bardağı taşıran son nokta olur. Halime’ye kendine karşı olan tavırlarının nedenini sert bir dille soran Dilek, Halime’den hiç beklemediği ve aynı sertlikteki bir yanıt alır. Ancak Gülsüm hocanın tüm bu olanlara şahit olması, Dilek ve Taner ilişkisinin daha da zor bir hale gelmesine yol açar.

Ramazan ise Remziye teyzenin ölümünün ardından kolları sıvıyor. Tabuta koyulan cenazeyi götüren Ramazan yolda tabutu düşürünce olay tam bir çıkmaza dönüşür.



