Gönül Dağı dizisi, her bölümde kadroya eklenen usta oyuncular ve yeni öykülerle daha da sürükleyici bir hal alıyor. Gönül Dağı’nın 24 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 25. bölümünde yeni ve gizemli bir karakterle daha ortaya çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE DİLEK'İN BABASI GELİYOR

Daha önceki bölümlerde öldü zannedilen ve yaşadığına dair ipuçları bulunan Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) babası, Ali (Ergun Kuyucu) 25. bölümde ortaya çıkıyor. Gönül Dağı’nda bayılan kızını kurtaran Ali’nin gizemli öyküsü de Gönül Dağı’nın önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bölümlerinde gözler önüne serilecek ve izleyenlerde derin izler bırakacak.

GÖNÜL DAĞI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 24 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;

Dilek sonunda Gönül Dağı’nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?

Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer’in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer’in alacağı karar ise merak konusu olur. Merak edilen bütün sorular Gönül Dağı’nın cumartesi günü yayınlanacak 25. bölümünde ortaya çıkacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Gönül Dağı’nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat

Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı. Gönül Dağı 25. Bölümüyle 24 Nisan Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de...











