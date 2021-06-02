Magazin Gönül Dağı'nda hüzünlendiren ayrılık!

Gönül Dağı'nda hüzünlendiren ayrılık!

Magazin

Gönül Dağı'nda hüzünlendiren ayrılık!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi hayranlarını üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş diziden ayrıldı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 23:04 Son Güncelleme:
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İçleri ısıtan hikayesiyle izleyenlerin kalbinde bambaşka etkiler uyandıran Gönül Dağı'ndan izleyenleri üzecek haber! Gönül Dağı'nın 29 Mayıs Cumartesi tarihinde yayına giren sezon finalinde Utku Ateş'in oynadığı Serdar karakterinin Elif'e veda mektubu yazarak ortalıklardan kaybolması duygu dolu anların yaşanmasına neden olmuştu.

Utku Ateş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla noktayı koydu.

Başarılı oyuncu Utku Ateş, "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın" diyerek veda ettiğini duyurdu.

https://www.instagram.com/p/CPeIcvCN6S-/?utm_source=ig_web_copy_link


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