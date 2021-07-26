Magazin Gönül Yazar evde kaza geçirdi! Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

Gönül Yazar evde kaza geçirdi! Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

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Gönül Yazar evde kaza geçirdi! Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

Gönül Yazar sevenlerini korkuttu. Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Yazar, hastaneye kaldırıldı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

Yazar'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenildi. Usta sanatçı sevenlerinden dua istedi.

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