Gönül Yazar evlendi mi? Açıklama geldi

Gelin arabasına binerken fotoğrafını “Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada” notuyla paylaşan Gönül Yazar’a takipçileri “Evlendin mi?” diye sordu. Gönül Yazar, evlilik iddiasını 2. Sayfa aracılığıyla yalanladı. “Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum.”

"Vallahi de billahi de seviyorum"

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden bir açıklamasıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, aşk dolu hikayelerini Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına anlatmıştı.

Rüzgar Mağden, "Vallahi de billahi de Gönül Yazar'ı seviyorum" diyerek duygularını anlatmıştı:

"Ben kamera önünde bir insan değilim. Bizim ilişkimiz ortaya çıktığında manşetlerde ilişkimiz yaşsız olduğunu yazmaları lazım. Biz sevgi, saygının olduğu o kadar güzel bir ilişki yaşıyoruz. Var olan aşk ve sevgidir biz de öyleyiz. Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu. Saçlarım tutam tutam döküldü. Hayran olduğum bir kadınla beraberim. Evimin duvarlarında gönül yazarın resimleri dolu. Hakkımızda konuşanlara 'hadi len' diyorum.

"Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz"

Mağden, açıklamalarına şöyle devam etti: "Şimdi ilişkimizde özlem oluyor. O (Gönül Yazar) oradan kuduruyor, ben evde. İlişkimizde kıskançlık oluyor. Çok seviyesiz insanlar yazıyor Gönül'ün sayfasından hemen engelliyorum onları. İlk kavgamız kıskançlık yüzünden oldu. Ben utangaç bir insanım ve hep toplumdan kaçan biriyim. Bakışlardan da çok rahatsız oluyorum. Gönül bu duruma alışkın. Bunun sebebini başka yerlerde aramasınlar. Evde 'Gönül'üm' derim, 'bebek' derim"





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Bu haberi de okudular Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz