Gönül Yazar: Evlenmedim çünkü çok kibirli

Gönül Yazar’ın önceki gün gelin arabasıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı. Yazar’ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile evlendiği iddia edildi. Daha önce 7 kez nikah masasına oturan sanatçı şu açıklamayı yaptı:

“Büyükçekmece Belediyesi’nin organizasyonuyla sahneye çıktım. Beni evimden gelin arabası gibi süslenmiş bir araçla aldılar."

'Rüzgar’la aramız limoni'

Gönül yazar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yok böyle bir şey. Evlenmek isterim tabii. Ama Rüzgar’la bir haftadır aramız limoni. Çünkü herkese tepeden bakmaya başladı. Kibirli, ukala, egolu. Kalbimi kırıyor. Anlaşamıyoruz. Ben böyle biri değilim."









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