Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Türk Sanat Müziği’nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini söyledi.

Müzik dünyasının ‘Taş Bebek’ lakabıyla anılan Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum” dedi.

CANLI YAYINDA AŞKINI İTİRAF ETTİ

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olmuş, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söylemişti.

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi.

“EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ” DEMİŞTİ

Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti.

Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.



