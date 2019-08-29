Gazino sahnelerinin yaşayan efsanesi Gönül Yazar yönetmen Rüzgar Mağden ile yaşadığı aş ile gündeme geliyor. Gönül Yazar daha önce katıldığı magazin programlarında sevgilisi olduğunu açıklamış, “21 yıldır hayatımda kimse yoktu” açıklamasıyla gündem olmuştu. Peki, Gönül Yazar kimdir ve kaç yaşında? Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir? İşte Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden hakkındaki bilgiler…

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Asıl adı Mürşide Gönül Özyeğiner olan Gönül Yazar Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936'da İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ses sanatçısı Belkıs Özener kardeşidir. Belma adında ablası vardır. Anne babası o 6 yaşında iken boşanmıştır. Sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. 14’üne girdiğinde radyo sanatçısı Necdet Yazar ile ilk turnesine çıktı. Necdet Yazar’a aşık oldu. Ailesi çıkan dedikodular nedeniyle mahkeme kararıyla yaşını da dört yaş büyüterek Necdet Yazar ile evlendirildi. Yaşı tutmadığı için içkili yerlerde sahneye çıkamadı. Cebeci Aile Çay Bahçesi’nde sahne hayatı başladı.

Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim oldu.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı.

Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi.

Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

Sanat hayatı boyunca, onlarca filmde yer almış ve birçok albüme imza atmış olan Gönül Yazar, günümüzde "10 Kadın" adlı programda yer aldı.

Son stüdyo albümü "Sevmek İstiyorum"u 1993'te yayınladıktan sonra müzik dünyasından uzak kalan ve yalnızca özel gecelerde sahneye çıkan Gönül Yazar, yepyeni bir albümle geri dönüyor! Her ne kadar alaturka solisti olarak tanınmış olsa da, bir dönem pop müzik türünde de çok başarılı plaklar yaptı. Sevilen pop şarkılarını kendi stilinde pop-caz olarak yorumladı.

EVLİLİKLERİ

1. evliliğini 1952 yılında 15 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 17 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedii Çapa ile yaptı.

3. evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.

4. evliliğini 1964 yılında futbolcu Metin Oktay ile yaptı.

5. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı.

6. evliliğini 1979 yılında Sinan Birsel ile yaptı. Bir yıl sonra ayrıldılar.

7. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Yedi ay sonra ayrıldılar.

ALBÜMLERİ

Gönül Yazar - Halime (1968) (Şençalar Plak)

Dertleri Zevk Edindim (1970/ 1977) (Arya Plak/ Yavuz Plak)

Gönül Yazar - Nisan Yağmuru (1970) (Televizyon Plak)

Gönül Yazar - O Ağacın Altı (1972) (Kervan Plak)

Artık Bu Solan Bahçede (1973) (Atlas Plak)

Çakıl Galası'nda (1974) (İstanbul Plak)

Gönül Yazar - Ağlar Gezerim (1974) (Yavuz Plak)

Gönül Yazar - Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerimin (1975) (Yavuz Plak)

Gönül Yazar/Süper Midi Play - Sen de Mevsimler Gibisin (1975) (Yavuz Plak)

Aldırma Gönül (1978) (Elenor Plak)

Taş Bebek (1979) (Elenor Plak)

İşte Benim Dünyam (1982) (Elenor Plak)

Gönül Defterim (1985) (Elenor Plak)

Ne Yazar (19**) (Harika/MC)

Gönül'den Gönüllere (1989) (Emre Plak)

Sevmek İstiyorum (1993) (Elenor Plak)

Forever (2010) (Ossi Müzik)

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

Rüzgar Mağden 10 Temmuz 1968 yılında doğdu. Yönetmen olan Rüzgar Mağden İstanbul’da yaşıyor.

Gönül Yazar katıldığı bir magazin programında “Sevgilim beni, Metin Oktay'la 'Taçsız Kral' filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 10 yaşında bana aşık olmuş. O zaman 'Ben bu kadınla evleneceğim' demiş. Ama şu an evlenmeyi düşünmüyoruz.

Ne ben ondan başkasına bakarım ne de o benden başkasına bakar. Hayatta hiç kimseye Rüzgar'a güvendiğim kadar güvenmedim. 51 yaşında adamın neresi çıtır? Benim ne kabahatim var ondan daha büyük olmak mı kabahat? O bana 'Ben senin için her şeyi sırtlanmayı göğüslemeye hazırım' dedi.

Rüzgar bir kez evlenmiş daha sonra da boşanmış. Eski eşi de beni biliyor. Hatta eski eşi yeniden bir yuva kurmuş beni de çaya davet etti. Rüzgar'ın boşandığı hanımefendi beni çok seviyor destekliyor.'' demişti.



