Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı

Gönül Yazar "21 senedir tavana bakıyordum, şimdi telefonuma bakıyorum" diye anlattığı aşkını bitirdi. Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den ayrıldı.

Her fırsatta aşkını dile getiren, sevgisini ele güne karşı haykıran Rüzgar Mağden'in Instagram'dan bir kadına cinsel içerikli fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti. Rüzgar Mağden ise canlı yayına bağlanıp bağırarak bu iddiaları yalanlamıştı.

'Utanıyorum' dedi ve ayrıldı

Kanal D'nin 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; tüm bu iddiaların ardından Gönül Yazar "O yazışmaları affedemedim, ben modernim ama muhafazakarım da. Yüzüne ve gözlerine bakamıyorum. Utanıyorum. Sihir bozuldu, araya soğukluk girdi. 'Bekardım, yapabilirim' dedi ama bir kadınla bel altı konuşmak nasıl bir şey ya? Şaştım kaldım" dedi ve sevgilisinden ayrıldı.

'Seni hiç unutmayacağım'

Gönül Yazar'ın açıklamasının ardından Rüzgar Mağden de bir açıklama yapıp "Canım Gönül'üm seni hiç unutmayacağım" dedi.

***Rüzgar Mağden, geçen günlerde 10 yaşından beri Gönül Yazar'a aşık olduğunu ve çocukluğundan beri onunla evlenmenin hayalini kurduğunu açıklamıştı.

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