Gönül Yazar yeni yaşını kutladı

85 yaşındaki Gönül Yazar, yeni yaşını Ortaköy’de kutladı. Yazar, pastasını keserken "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan Yazar, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini de ifade etti.



