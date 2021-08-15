Gönül Yazar yeni yaşını kutladı
Gönül Yazar, önceki akşam yeni yaşını Ortaköy’de kutladı. Yeni yaşına giren Yazar, yaşının abartıldığını savundu.
15 Ağustos 2021, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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85 yaşındaki Gönül Yazar, yeni yaşını Ortaköy’de kutladı. Yazar, pastasını keserken "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan Yazar, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini de ifade etti.
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