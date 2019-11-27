Gönül Yazar geçtiğimiz hafta kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den ayrılmıştı.

Rüzgar Mağden'in Instagram'dan bir kadına cinsel içerikli fotoğraflar yolladığı iddia edilmiş ve Mağden canlı yayına bağlanıp bağırarak bu iddiaları yalanlamıştı.

"Sinek de küçük ama mide bulandırıyor"

Kanal D'nin 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; tüm bu iddiaların ardından Gönül Yazar "O yazışmaları affedemedim, ben modernim ama muhafazakarım da. Yüzüne ve gözlerine bakamıyorum.

Utanıyorum. Sihir bozuldu, araya soğukluk girdi. 'Bekardım, yapabilirim' dedi ama bir kadınla bel altı konuşmak nasıl bir şey ya? Şaştım kaldım. Sinek de küçük ama mide bulandırıyor" deyip ayrılık kararını duyurmuştu.

"Seni hiç unutmayacağım"

Gönül Yazar'ın açıklamasının ardından Rüzgar Mağden de bir açıklama yapıp "Canım Gönül'üm seni hiç unutmayacağım" mesajını paylaşmıştı.





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