Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor.

İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, aşk dolu hikayelerini bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı..

"Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu"

Rüzgar Mağden, "Vallahi de billahi de Gönül Yazar'ı seviyorum" diyerek şunları anlattı:

"Ben kamera önünde bir insan değilim. Bizim ilişkimiz ortaya çıktığında manşetlerde ilişkimiz yaşsız olduğunu yazmaları lazım. Biz sevgi, saygının olduğu o kadar güzel bir ilişki yaşıyoruz. Var olan aşk ve sevgidir biz de öyleyiz. Bizim hakkımızda konuşanlar beni strese soktu. Saçlarım tutam tutam döküldü. Hayran olduğum bir kadınla beraberim. Evimin duvarlarında gönül yazarın resimleri dolu. Hakkımızda konuşanlara 'hadi len' diyorum.

"Tarzı olmadığım için benimle ilgilenmedi"

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"

"Gönül Yazar'ı taşımak biraz yürek ister"

"Gönül Yazar'a nazar boncuklu bileklik aldım çünkü nazara inanırım. Türk insanların gönlünde taht kurmuş efsane bir kadın. 22 yıldır onun yanında bir erkek gördünüz mü? Görmediniz. Ben 51 yaşındayım çocuk değilim. Çok şey gördüm ve Gönül Yazar'ı çok iyi taşıyorum. Gönül Yazar'ı taşımak biraz yürek ister. Evde bakışarak, film izleyerek ve gülerek zaman geçiriyoruz. Genel kültür anlamında inanılmaz iyi anlaşıyoruz. Bizi Zerrin Özer'in evliliğiyle karıştırmasınlar. Ailem bizim arkamızda. İlk zamanki heyecanımız devam ediyor. Biz de tartışıyoruz tabi ki de insanız sonuçta"

"Bir tek bundan tartışıyoruz"

Sevgilisi konuşurken araya giren Yazar ise "Evlerimiz birbirimize çok uzak o da gidip kedilerinin kumunu değiştiriyor. Bir tek bundan tartışıyoruz. Hayvan sevgisinin ne demek olduğunu biliyorum anlayış gösteriyorum. Evlerimizi paylaşıyoruz" dedi.

"Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz"

Mağden, açıklamalarına şöyle devam etti: "Şimdi ilişkimizde özlem oluyor. O (Gönül Yazar) oradan kuduruyor, ben evde. İlişkimizde kıskançlık oluyor. Çok seviyesiz insanlar yazıyor Gönül'ün sayfasından hemen engelliyorum onları. İlk kavgamız kıskançlık yüzünden oldu. Ben utangaç bir insanım ve hep toplumdan kaçan biriyim. Bakışlardan da çok rahatsız oluyorum. Gönül bu duruma alışkın. Bunun sebebini başka yerlerde aramasınlar. Evde 'Gönül'üm' derim, 'bebek' derim"

"Gönül Yazar'ı asla filmde oynatmam. Gönül bana ait"

"Şu an evliliği düşünmüyoruz ama istemiyor değiliz. Gönül Yazar'ı kaybetmekten korkuyorum. İki tane film projem var Gönül Yazar'ı asla oynatmam. Gönül bana ait. O benim kalbimin oyuncusu, kraliçesi. Gönül Yazar'ın kızı benim arkadaşım. Baba olmayı kesinlikle istemiyorum. Aramızda maddi bir durum hiç yaşanmadı. Ben kendi evimde oturuyorum birçok çekimim var. ben Gönül Yazar'ı kendisi olduğum için seviyorum. Zengin kadınlar para karşılığında benimle evlenmek için mesaj gönderiyor ama ben kabul etmedim.

"Evde el ele tutuşup oturuyoruz"

İlk defa böyle bir aşk yaşadığını söyleyen Yazar "Evde el ele tutuşup, bakışarak oturuyoruz. Kaç kere evlendim ama böyle bir aşkı ilk defa yaşıyoruz. İyi bir aileye gelin girdim. Rüzgar'ın eski sevgilisi benim kızımla arkadaşmış. Rüzgar'la oradan tanışıyorlar. Ama kızım hiç karışmadı. Kızım Rüzgar'ı tanıdığını bana hiç söylemedi. Rüzgar'ın eski eşiyle ben de görüşüyorum. Aramızda güzel bir kontrak var. Rüzgar'ın telefonuna bir kere elimi sürdüysem elim kırılsın" şeklinde konuştu.



