Gönüllü öğretmenlerden renkli okullar

Gönüllü öğretmenlerin kendi imkanları ve hayırseverlerin de desteğiyle yenilen okul, yeniden eğitime kazandırıldı. Bugüne kadar 26 okulda tadilat çalışması yapan ‘Renkli Rüyalar’ grubu, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamda eğitim görmelerini sağlıyor.