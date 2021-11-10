Gönüllü öğretmenlerden renkli okullar
Bitlis’te iki yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen öğretmenlerin oluşturduğu ‘Renkli Rüyalar’ grubu, Ahlat’a bağlı Taşharman köyünde 50 yıllık okulu yeniledi.
10 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Gönüllü öğretmenlerin kendi imkanları ve hayırseverlerin de desteğiyle yenilen okul, yeniden eğitime kazandırıldı. Bugüne kadar 26 okulda tadilat çalışması yapan ‘Renkli Rüyalar’ grubu, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamda eğitim görmelerini sağlıyor.