Goo Hara kimdir? Goo Hara neden öldü?

K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin sevilen isimlerinden Goo Hara evinde ölü bulundu. Daha öbce de bir intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı. Acı haberinin yayılmasının ardından şarkıcı Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabında hayranları ve yakınları taziye mesajları yazdı. Şarkıcıdan haber alamayan yakınları tarafından ölü bulunan şarkıcı, geçen mayıs ayında da menajeri tarafından bulunmuştu. 2015 yılında solo kariyerine başlayan Goo Hara, intihar teşebbüsünden önce Instagram'da "Elveda" mesajı paylaşmıştı. 28 yaşındaki şarkıcı, yakın zamanda Japonya turnesine çıkarak bir dizi konser vermişti.

25 yaşındaki ünlü şarkıcının depresyon tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Goo, yakın arkadaşı Sulli'yi kaybettikten sonra hayranlarını korkutan bir video paylaşmıştı. Güney Kore, dünyada intihar oranı en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

13 Ocak 1991 doğumlu Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.

2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı. 27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.