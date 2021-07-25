Google, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına özel doodle yayınladı

Google, Japon kültürü ve sporunu kutlamak amacıyla, Japon animasyon evi Studio 4°C’nin çizimleriyle yeni bir etkileşimli Doodle’ı kullanıma sundu.

Doodle Champion Island Games adında, 16 bit’lik doodle masa tenisi, koşu, okçuluk, kaykay, tırmanış ve ragbi gibi çeşitli oyunları oynayabildiğiniz eğlenceli bir RPG'ye dönüşüyor. Oyunda dört takım mevcut ve istediğiniz takıma katılabilirsiniz. Oyunların her birini kazandığınızda 'Şampiyon Parşömeni' almaya hak kazanıyorsunuz ve aynı zamanda takımız da puan kazanıyor. Ayrıca oyunda pek çok detay interaktif ve RPG ruhuna uygun olarak bolca yan görev de mevcut. Bu görevleri gerçekleştirdikçe de puan elde ediyorsunuz. Ayrıca haritada farklı bölgelerde bulunan skor tablolarından takımınızın sıralamasını da kontrol edebilirsiniz.

Doodle Champion Island Games'i oynamak ve yarışa katılmak için Google’ın ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



