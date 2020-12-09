Google, 2020’ye damga vuran arama trendlerini açıkladı

Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı.

“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı.

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.

İnsanların tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarında yeni şeyler öğrenme merakını diri tuttuğu, iyimserliklerini ve yaratıcılıklarını koruduğu bu yıl tüm dünyada yemek tarifi aramaları öne çıktı. Herkesin farklı bir “Nasıl” sorusuna cevap aradığı 2020’de Türkiye’de bu kategoride en fazla yükselen arama trendini “HES kodu nasıl alınır” sorusu oluşturdu.

2020 yılında Türkiye’de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasında ilk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.

Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020’de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.

Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.